Ростов-на-Дону, 17 июня, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Интернет-пользователи продолжают активно обсуждать законопроект, вызвавший широкий резонанс в обществе. О повышении пенсионного возраста высказались и ростовчане. В частности, большинство горожан едино во мнении, что пенсионная реформа сведёт в могилу граждан со средним достатком и ниже.

Василий Максимов. Старик-крестьянин

«Налог на старость ещё ввести можно. Кто доживёт, будет за это доплачивать», — иронизирует Владимир Г.

«Маленькая деталь. ПФР (Пенсионный фонд России) рассчитывает свой годовой бюджет на пенсионные выплаты, исходя из фактического количества пенсионеров на начало года. Но в течение года часть граждан пенсионного возраста, к несчастью, умирает. А деньги, запланированные им к выплате, остаются. Внимание, вопрос: куда деваются эти деньги?» — отмечает Виталий М.

«Очевидно, что нас хотят поскорее в могилу, чтобы отделаться от тяжёлой ноши. Уже давно за воздух платим. С 1 июля подорожают услуги ЖКХ, продукты. Мы и так не живём, а выживаем, еле концы с концами сводим», — сетует Лидия Р.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме 16 июня ожидают внесения правительственного законопроекта о пенсионной реформе. Законопроект предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Ожидается, что инициативу рассмотрит российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Совет Думы планирует рассмотреть этот вопрос 18 июня и направить в региональные парламенты.

Также Госдуме предстоит обсудить законопроект о возращении ставки НДС на уровень 20%.

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