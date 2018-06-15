Сочи, Краснодарский край, 15 июня, 2018, 23:10 — ИА Регнум. В Сочи на стадионе «Фиш» зрители увидели поистине феерический матч между сборными Португалии и Испании. После такого можно было бы в принципе заканчивать чемпионат мира, настолько удался матч, но уверен будет ещё интереснее! Пока же шесть голов мы увидели в этом великолепном матче!

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Ожесточенная борьба

Португалия вышла вперёд уже на третьей минуте матча, когда защитник испанцев в своей штрафной площади сбил португальскую звезду Криштиану Роналду. Пробить решился сам пострадавший и чётко реализовал удар. Но на 24-й минуте матча натурализованный испанец Диего Коста, вернувшийся из «Челси» в мадридский «Атлетико», сравнял счёт. Любопытно, что взятие ворот зафиксировали после видеоповтора. Практика видеоповторов введена именно на этом чемпионате мира. Однако под конец первого тайма маэстро Криштиану Роналду вновь решил напомнить, кто есть главный футболист в мире.

После перерыва лучше играла Испания, и Диего Коста забил второй гол после идеального розыгрыша «стандарта» испанцев. А уже через три минуты защитник испанцев Начо Фернандес сотворил футбольный шедевр, ударив слёту и пробив Руя Патрисиу. И быть этому голу вишенкой на футбольном торте, если бы у португальцев не было Криштиану Роналду! За несколько минут до конца матча «великая семёрка» ударом в «девятку» реализовал штрафной. Вратарь испанцев Давид де Хеа, почитающийся одним из лучших в мире, даже не шелохнулся.

Шесть голов, хет-трик Криштиану Роналду и абсолютно чумовой футбол — вот он какой чемпионат мира по футболу в России! Испанцы и португальцы делят второе и третье место в группе В, а лидирует в ней сборная Ирана. Она, как сообщало ИА REGNUM, победила сборную Марокко благодаря автоголу нападающего Азиза Бухаддуза.