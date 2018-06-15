Воронеж, 15 июня, 2018, 23:08 — ИА Регнум. 15 июня в Воронеже на территории школы № 85 был открыт памятник погибшему в Сирии летчику, Герою России Роману Филипову. В церемонии открытия приняли участие представители Минобороны, правительства области, городской администрации, члены Совета Федерации РФ сенаторы Сергей Лукин и председатель комитета по обороне и безопасности, экс-главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев.

Пресс-служба сенатора Сергея Лукина Церемония открытия

Как ранее сообщалось ИА REGNUM, решение об установке бюста Героя России было принято мэрией Воронежа по ходатайству инициативной группы жителей города. Кроме того, именем Романа Филипова названы одна изулиц Центрального района Воронежа, школа №85, в которой он учился, а также одна из улиц города Борисоглебск Воронежской области.

На открытии памятника собрались десятки жителей города, многие из которых знали Филипова с детства, — родственники, друзья, однокурсники, однополчане.

«Знаменательно, что бюст Герою России Филипову Роману Николаевичу открыт именно на территории школы. Для подрастающего поколения это пример тому, какие герои рождаются в семьях и воспитываются в школах Воронежа и Российской Федерации. Подвиг Романа Филипова — это показатель характера, самоотверженности русского человека. Он погиб, чтобы обезопасить жизнь не только жителей Воронежа, России, но и всего мира» — сказал на открытии памятника сенатор Сергей Лукин.

Выступавший на траурном митинге отец Героя Николай Филипов сказал: «Бюст, установленный моему сыну рядом со школой, я думаю, будет постоянно напоминать ее ученикам, что мирное небо над головой нужно защищать, порой ценой своей жизни. Ученики этой школы будут гордиться, что они учатся в этой школе, которая уже носит имя Филипова Романа Николаевича. Я горжусь своим сыном, я горжусь, что он был летчиком военно-космических сил».

Как ранее сообщалось ИА REGNUM, штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит 3 февраля 2018 года над Идлибом. Летчик успел катапультироваться, но после приземления был окружен террористами и погиб, подорвав гранатой несколько боевиков. Уже 6 февраля президент России Владимир Путин своим указом присвоил Филипову звание Героя России посмертно.