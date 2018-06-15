Краснодар, 15 июня, 2018, 22:55 — ИА Регнум. 15 июня на стадионе «Фишт» был разыгран матч 1-го тура группы B в рамках чемпионата мира 2018 по футболу между национальными сборными Португалии и Испании. Противостояние завершилось результативной ничьей 3:3.

Tânia Rêgo — Agência Brasil Испанские футболисты

В дебюте матча лидер «Реала» Криштиану Роналду открыл счёт ударом с пенальти — 1:0. Через 20 минут форвард «Атлетико» Диего Коста сравнял счёт, удачно сыграв в штрафной соперника — 1:1. На 44-й минуте Роналду оформил дубль после передачи Гонсалу Гедеша — 2:1. В начале второй половины Коста забил свой второй мяч в этой встрече, замкнув пас головой Серхио Бускетса — 2:2. Через три минуты Начо впервые вывел «Красную фурию» вперёд — 2:3. В конце матча португалец мощным ударом со штрафного оформил хет-трик — 3:3.

Статистика матча (Португалия / Испания)

Удары 5/11

Удары в створ 3/5

Владение 37%/63%

Фолы 11/10

Оба коллектива делят 2-ю строчку, имея по одному очку после первого сыгранного тура.

Составы на матч:

Португалия: Патрисиу, Геррейро, Пепе, Фонте, Соареш, Моутиньо, Силва, Карвальо, Фернандеш, Гедеш, Роналду.

Испания: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Иско, Иньеста, Силва, Коста.

Главный арбитр матча: Джанлука Рокки.

Предупреждения: Бускетс — 17, Фернандеш — 28.

Голы: Роналду 4 (пен) — 1:0, Коста 24 — 1:1, Роналду 44 — 2:1, Коста 55 — 2:2, Начо 58 — 2:3, Роналду 88 — 3:3.