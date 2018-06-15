Сочи, Краснодарский край, 15 июня, 2018, 22:54 — ИА Регнум. На стадионе «Фишт» в Сочи проходит матч между сборными Испании и Португалии. Перед началом поединка я предсказал большое число голов — и не ошибся! Матч близился к победе Испании, когда Криштиану Роналду, до этого уже забивший два гола, взял игру на себя и в третий раз пробил ворота испанского кипера Давида де Хеа. Хэт-трик от Криштиану Роналду!

Ludovic Péron Кристиано Роналду в сборной Португалии

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, счёт был 3:2 в пользу Португалии. Теперь счёт сравнялся — 3:3.