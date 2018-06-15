Чемпионат как большой праздник: Екатеринбург в день первого матча
Екатеринбург, 15 июня, 2018, 22:34 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга уже который день активно тусуются иностранные болельщики. Сегодня, 15 июня, они стали свидетелями проигрыша сборной Египта команде Уругвая. Гол был забит к концу игры, счёт составил 1:0.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Египетские болельщики
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщик Уругвая
Алексей Колчин ИА REGNUM
После игры
Алексей Колчин ИА REGNUM
Празднуют победу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уругвайцы празднуют
Алексей Колчин ИА REGNUM
В костюме
Алексей Колчин ИА REGNUM
В цветах национального флага
Алексей Колчин ИА REGNUM
После победы уругвайской сборной
Алексей Колчин ИА REGNUM
Эмблема страны на глазах
Но не только матчем жил сегодня центр Екатеринбурга. Ещё болельщики поздравили бомбардира сборной Египта Мохаммеда Салаха с днём рождения. И просто прекрасно провели время на Уральской земле.
Алексей Колчин ИА REGNUM
С флагом на лбу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики Египта на проспекте Ленина
Алексей Колчин ИА REGNUM
Боевой задор
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщик из Египта
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вперёд, на матч
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возле «Екатеринбург Арены»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Погода способствует празднику
Алексей Колчин ИА REGNUM
Позируют и делают селфи
Впереди у Екатеринбурга ещё три матча и визиты болельщиков из шести стран. Но матч Египет — Уругвай был первым, а поэтому он и болельщики запомнятся особенно.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики Египта на ул. Вайнера
Алексей Колчин ИА REGNUM
Селфи с флагом