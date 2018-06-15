Екатеринбург, 15 июня, 2018, 22:34 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга уже который день активно тусуются иностранные болельщики. Сегодня, 15 июня, они стали свидетелями проигрыша сборной Египта команде Уругвая. Гол был забит к концу игры, счёт составил 1:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM Египетские болельщики

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик Уругвая

Алексей Колчин ИА REGNUM После игры

Алексей Колчин ИА REGNUM Празднуют победу

Алексей Колчин ИА REGNUM Уругвайцы празднуют

Алексей Колчин ИА REGNUM В костюме

Алексей Колчин ИА REGNUM В цветах национального флага

Алексей Колчин ИА REGNUM После победы уругвайской сборной

Алексей Колчин ИА REGNUM Эмблема страны на глазах

Но не только матчем жил сегодня центр Екатеринбурга. Ещё болельщики поздравили бомбардира сборной Египта Мохаммеда Салаха с днём рождения. И просто прекрасно провели время на Уральской земле.

Алексей Колчин ИА REGNUM С флагом на лбу

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики Египта на проспекте Ленина

Алексей Колчин ИА REGNUM Боевой задор

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик из Египта

Алексей Колчин ИА REGNUM Вперёд, на матч

Алексей Колчин ИА REGNUM Возле «Екатеринбург Арены»

Алексей Колчин ИА REGNUM Погода способствует празднику

Алексей Колчин ИА REGNUM Позируют и делают селфи

Впереди у Екатеринбурга ещё три матча и визиты болельщиков из шести стран. Но матч Египет — Уругвай был первым, а поэтому он и болельщики запомнятся особенно.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики Египта на ул. Вайнера