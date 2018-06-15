Москва, 15 июня, 2018, 22:11 — ИА Регнум. Министерство финансов ожидает инфляцию в России в 2019 году на уровне 4−4,5%. Об этом 15 июня заявил глава ведомства Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Если мы повышаем НДС, оценки инфляции в следующем году также несколько повышаются», — сказал министр.

Силуанов также отметил, что Минфин видит возможности для дальнейшего понижения ключевой ставки Банка России.

Напомним, ранее сегодня в Центробанке заявили, что возможное увеличение налога на добавленную стоимость приведёт к увеличению инфляции в России примерно на 1%.

Регулятор ожидает, что к концу 2018 года инфляция в годовом выражении может составить 3,5−4%.