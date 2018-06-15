Москва, 15 июня, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Рамзан Кадыров

В ходе встречи Путин и Кадыров обсудили вопросы социально-экономического развития Чечни, включая тему инвестиционной привлекательности региона.

Кроме того, Путин поздравил Кадырова и всех мусульман России с праздником Ураза-байрам.