Тбилиси, 15 июня, 2018, 20:17 — ИА Регнум. В 2019—2021 годах Азиатский банк развития (АБР) выделит Грузии на реализацию проектов в различных областях $1,2 млрд. Об этом заявил президент банка Такехико Накао по итогам встречи с и. о. министра финансов Грузии Мамукой Бахтадзе, сообщает 15 июня издание «Новости-Грузия».

Mof.ge Такехико Накао и Мамука Бахтадзе

В ходе переговоров стороны обсудили микроэкономическую ситуацию, а также структурные реформы. Бахтадзе назвал визит Накао «историческим» и сказал, что для обеспечения макроэкономической стабильности Грузия нуждается во внешних инвестициях.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2018 года внешние инвестиции в Грузию сократились на 32,9%, до $279,3 млн. Основным инвестором являются Великобритания, Азербайджан и Китай.