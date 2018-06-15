Москва, 15 июня, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Роспотребнадзор проведёт проверку по факту сообщений о различии цен для русскоязычных и англоязычных клиентов в одном из ресторанов Москвы, передаёт 15 июня РБК.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Водка... Однако!

Как сообщили агентству в надзорном ведомстве, Роспотребнадзор «следит за ситуацией и уже начал административные мероприятия» по данному факту.

Напомним, ранее корреспондент «Россия 24» Станислав Натанзон на своей странице в Facebook обратил внимание на различие цен в ресторане «Генацвале», расположенном вблизи стадиона «Лужники». По его словам, цены в меню на русском и английском языках различались в два раза.

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