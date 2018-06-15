Москва, 15 июня, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленных на создание института «международных компаний» в Калининграде и в Приморском крае, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Виктор Пинский и Александр Пятикоп, а также члены Совфеда Алексей Майоров, Людмила Талабаева и Олег Ткач, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Калининград

Авторы настаивают на возможности присвоения юридическим лицам (российским хозяйственным обществам в форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и публичных и непубличных акционерных обществ либо редомицилируемым иностранным юридическим лицам) особого статуса международной компании в специальных административных районах на о. Русский и о. Октябрьский.

Пакетом документов устанавливаются особенности создания международной компании, ее государственной регистрации, предоставления и прекращения статуса международной компании, требования к документам международной компании.

Предполагается установить особенности определения налоговой базы международным компаниям, зарегистрированным в порядке континуитета, наравне с иностранными организациями, признаваемыми налоговыми резидентами Российской Федерации.

Одновременно регулируются вопросы, связанные с валютным регулированием и контролем в отношении резидентов специальных административных районов (САР). Так, отдельный валютный режим устанавливается для компаний, редомицилированных в САР из иностранных юрисдикций (получение статуса нерезидента, возможность осуществлять некоторые виды расчетов (валютных операций) без использования банковских счетов в уполномоченных банках).