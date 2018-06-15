Астана, 15 июня, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Сотрудники алма-атинского департамента Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана совместно со службой экономических расследований городского департамента внутренних дел задержали группу лиц, занимающихся оборотом предметов антиквариата, сообщает 15 июня агентство «КазТАГ» со ссылкой на КНБ.

Казахстанский тенге

В ходе задержания были изъяты культурно-исторические ценности на общую сумму 2 млрд тенге ($5,95 млн). Среди изъятых предметов — картина Пабло Пикассо стоимостью 1,5 млрд тенге ($4,47 млн), 367 восточных рукописей XIV—XIX веков и другие культурно-исторические ценности.

Напомним, в апреле 2017 года правоохранительные органы Казахстана пресекли контрабанду антиквариата в Алма-Ате на сумму $11 млн. Товар поступал из стран Европы и США через международные почтовые отправления.

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