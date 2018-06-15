Санкт-Петербург, 15 июня, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Власти Тегерана объявили об отмене публичного показа стартового матча национальной сборной по футболу, сообщает 15 июня AMNA. Изначально планировалось, что огромные экраны будут размещены на столичном стадионе «Азади» и в городских парках, чтобы семьи (включая женщин) могли посмотреть матч с Марокко, но незадолго до начала игры план был отменен без объяснений. По имеющейся информации, ответственные за стадион «Азади» будут стремиться обеспечить трансляцию последующих игр сборной, тем более что у Ирана блестящие соперники — Испания и Португалия.

methodshop Квадраты телевизоров

Это не первая футбольная новость из Ирана за последние несколько дней: власти страны уже подверглись критике за плакаты, размещенные в центре столицы. На плакатах были изображены болельщики со всей страны, но женщин среди них не было. После негативных комментариев плакаты были заменены новыми, уже с присутствием на них женщин.

Напомним, матч Марокко — Иран проходит 15 июня в Санкт-Петербурге, к перерыву команды пока не открыли счет.