Санкт-Петербург, 15 июня, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Первый тайм матча Марокко-Иран в Санкт-Петербурге прошёл с заметным территориальным преимуществом марокканцев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными командами Марокко и Ирана. Рамин Резаэян и Аюб Эль-Кааби

У них же преимущество и в фанатской поддержке: марокканских болельщиков больше и они значительно шумнее.

Сборная Ирана довольно долго выглядела слабо, но под конец тайма заиграла интереснее и смогла создать несколько опасных моментов у ворот соперника. Однако первая половина игры к взятию ворот не привела.

У обеих команд — по одной желтой карточке. Травмированных не было, как и замен на поле.