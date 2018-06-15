Москва, 15 июня, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Полузащитник сборной России по футболу Юрий Жирков получил повреждение в первом матче ЧМ-2018 и будет тренироваться отдельно от команды, сообщили 15 июня в пресс-службе Российского футбольного союза.

(сс) Вячеслав Евдокимов Юрий Жирков

Как уточняется, проведший на поле весь матч против сборной Саудовской Аравии Жирков получил небольшой ушиб голени. В течение двух дней футболист будет тренироваться по индивидуальной программе.

Напомним, в ходе матча открытия чемпионата травму получил также полузащитник российской национальной команды Алан Дзагоев. Медики обнаружили у него надрыв мышцы бедра, прогноз по травме врачи дадут в ближайшие сутки. Главный тренер сборной Станислав Черчесов ранее не исключил, что Дзагоев из-за травмы может выбыть из состава сборной.