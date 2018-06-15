Екатеринбург, 15 июня, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал заполняемость трибун на матче Египет — Уругвай в Екатеринбурге. Свободные места — места спонсоров ФИФА, написал он в своём твиттере.

Алексей Банников ИА REGNUM Матч Египет-Уругвай. На трибунах

Напомним, сегодня, 15 июня, Египет проиграл Уругваю со счётом 1:0. При этом зрители обратили внимание на то, что на стадионе было много свободных мест. У граждан возникли вопросы, особенно учитывая то, что ранее они узнали, что на матч распроданы все билеты.

Фактически так и оказалось. Билеты распроданы. На стадион пришли более 27 тыс. человек при вместимости около 35 тыс.