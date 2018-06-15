Новосибирск, 15 июня, 2018, 18:16 — ИА Регнум. В Новосибирске в рамках подготовки к 125-летию города разработано специальное мобильное приложение «ЭтоНово» с картой праздничных мероприятий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Коллаж Приложение «ЭтоНово»

Бесплатное приложение, разработанное при участии мэрии города, уже доступно для установки в App Store и Google Play.

Как заявил мэр муниципалитета Анатолий Локоть, специальное мобильное приложение появилось для того, чтобы новосибирцы и гости города могли заранее выбрать места для прогулок и площадки для обязательного посещения в эти праздничные дни.

«Для удобства пользователей предусмотрена функция, которая позволяет построить индивидуальную программу. Найти и выбрать интересующие события можно как по карте города — на ней отмечены все события в районах Новосибирска, так и по поиску отдельных площадок», — рассказал Локоть, подчеркнув, что сам он уже установил это приложение.

По данным мэрии Новосибирска, на День города запланировано около 300 событий. Установленное на мобильное устройство приложение даёт право на бесплатный проезд на метро непосредственно в День города, 24 июня.

«Для того, чтобы в День города бесплатно проехать на метро, Вам необходимо предъявить контролёру на станции данную страницу», — говорится в соответствующем разделе приложения.

Как заявила, заместитель начальника департамента связи и информатизации мэрии Олеся Филатова, приложение «ЭтоНово» «настолько универсально, что его можно использовать и под другие праздничные мероприятия. Оно будет работать и развиваться».

Мероприятия к 125-летию Новосибирска, судя по приложению, начались с 14 июня и завершаться 30 июня.

Как пишет ресурс «Континент Сибирь», мэр Новосибирска не стал называть сумму, в которую обошлось приложение, подчеркнув, что оно разработано не на бюджетные деньги.

«Кроме того, предваряя все вопросы о цене предстоящего дня города отвечу, что общие финансовые затраты города не будут превышать прошлогодние затраты. Большую часть расходов, как всегда возьмут на себя спонсоры», — цитирует ресурс мэра.

На празднование дня города в 2018 году, по данным региональных СМИ, суммарно выделено 30 млн рублей.

Отметим, что фраза «Это Ново» станет главным слоганом празднования юбилея города. Жители Новосибирска уже иронизировали по этому поводу. Так, после того, как город оказался в воде после ливня 10 июня, депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец написал на своей странице в соцсети: «Это, увы — не ново…».

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Новосибирск — административный центр Новосибирской области и Сибирского федерального округа. Образован он в 1893 году, но до 1895 года значился как посёлок Александровский, до 1917 гола — посёлок Ново-Николаевский, до 1926 года — Новониколаевск.

День города Новосибирска традиционно проходит в последнее воскресенье июня. В 2018 он выпадает на 24 июня. В этом году у города круглая дата — 125-летие. Праздник пройдёт под девизом «Мечтать. Стремиться. Достигать».