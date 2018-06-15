Санкт-Петербург, 15 июня, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Стадион «Санкт-Петербург» впервые примет матч международных сборных. Дебют состоится в игре сборных Марокко и Ирана. Матч начнётся в 18:00 по московскому времени.

John Fischer Игра

Возможно, вывеска «Марокко — Иран» одна из самых малопривлекательных на чемпионате мира — 2018. Однако и в этом матче будет своя прелесть. Защитник марокканцев Мехди Бенатиа уже пообещал, что его сборная не станет на чемпионате мальчиками для битья. Собственно, Бенатиа тот человек, за которым в матче будет наблюдать интереснее всего. Такого уровня защитников нет, к примеру, в той же сборной России. Бенатиа представляет туринский «Ювентус», но буквально на днях экс-тренер «Спартака» Унаи Эмери, ныне возглавляющий лондонский «Арсенал», попросил приобрести Мехди. Также в борьбу за игрока вступил французский «Марсель».

В сборной Марокко есть и другие игроки действительно мирового уровня, наблюдать за которыми будет весьма интересно. Речь, прежде всего, о скоростном полузащитнике легендарного голландского «Аякса» Хакиме Зийехе. Также в сборной Марокко выступают три игрока, пошумевшие в российском чемпионате: Мехди Карсела-Гонсалес, Мубарак Буссуфа и Мануэл да Кошта.

Сборную же Ирана российские болельщики могут называть чуть-чуть родной. И дело не только в давнем партнёрстве Кремля и Тегерана, но и в том, что лидерами сборной Ирана являются два игрока, выступающие в российском чемпионате: Сердар Азмун из казанского «Рубина» и Милад Мохаммади из грозненского «Ахмата». Также в заявке Саид Эззатоллахи, представляющий пермский «Амкар», который, как сообщало ИА REGNUM, прекратил своё существование.

Так что в матче сборных Марокко и Ирана будет, за кем наблюдать. Тренеры Эрве Ренар и Карлуш Кейруш выставили на матч такие составы.

Сборная Марокко: Эль-Кажуи, Хакими, Бенатиа, Саисс, Зийех, Аль-Ахмади, Беланда, Буссуфа, Амрабат, Арит, Эль-Кааби.

Сборная Ирана: Беиранванд, Резаян, Чешми, Пуралиганджи, Хаджсафи, Шоджаеи, Эбраими, Джаханбакш, Ансарифард, Амири, Азмун.