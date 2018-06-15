«Марокканцы — самые громкие»: волонтёры ЧМ в Петербурге
Санкт-Петербург, 15 июня, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Волонтеры чемпионата мира о футболу в Петербурге назвали марокканцев самыми яркими болельщиками в городе.
Виктория Федоренко и Никита Горшков работают на инфостойке на Московском вокзале второй день — с начала мундиаля — и еще не устали.
«Пока всё очень нравится, мы действительно полны энтузиазма и готовы помогать», — говорят они. Иностранцы, оценив помощь по достоинству, уже пригласили переехать жить в Сальвадор, правда, пока таких планов у ребят нет.
Всего в Петербурге трудятся 2,5 тыс. волонтеров города-организатора сменами по 5−6 часов, им помогают волонтеры оргкомитета FIFA, которые ориентированы в первую очередь на клиентские группы, а также на работу внутри чаши стадиона «Санкт-Петербург». Петербургские же волонтеры будут находиться только на подходах к нему. Но ребята не жалеют, что не попадут на матчи.
«У нас разные функции, так что у нас своя атмосфера, другие эмоции от проведения чемпионата», — сказала Виктория Федоренко. Самых «любимых» болельщиков она выбрать не смогла. «Все они очень разные, у всех свои особенности. Но самые яркие и запоминающиеся на сегодня — это, наверное, марокканцы, они самые громкие, всегда с песнями, с криками, с флагами», — добавила она.
По словам волонтеров, все они проходили двухэтапную подготовку и все знают английский, поэтому языковой барьер возникает только тогда, когда сами гости не говорят по-английски. Однако здесь на помощь приходит электронный переводчик и пантомима.
«Самый частый вопрос сегодня — как добраться до стадиона, так как сегодня матч. Помогаем найти путь к отелю, к достопримечательностям, всё показываем на карте. Если увидим, что гостю вдруг стало плохо, то вызовем сотрудников метро и медиков», — рассказывает Федоренко.
Но иногда помощь может потребоваться и им самим. «Не буду скрывать, иногда к ребятам пристают, и пьяные, и не только болельщики, но и просто петербуржцы — волонтеры всегда знают, что есть полиция рядом. У нас нет ни одного поста, где поблизости не было бы полицейских», — пояснил координатор Дмитрий Антонов.
С правоохранителями, по его словам, тоже проводили дополнительный инструктаж, они знают, кто такие волонтеры, и обязаны реагировать на обращения любого человека в характерной синей форме.
Ситуации, в которых они могут оказаться, бывают самые неординарные. Например, накануне болельщик с ограниченными возможностями прибыл в Петербург, каким-то образом забыв свою коляску в другом государстве, — волонтеры искали ему замену по всему городу, в итоге всё завершилось успешно, и болельщик сумел уехать с вокзала.
Заметим, волонтером можно было стать по достижении 16 лет, самому старшему в Петербурге — 83 года.