Санкт-Петербург, 15 июня, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Волонтеры чемпионата мира о футболу в Петербурге назвали марокканцев самыми яркими болельщиками в городе.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщица сборной Ирана перед матчем

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики из Мексики

Дарья Драй ИА REGNUM Радость победы

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщик сборной Ирана в футболке с портретом Владимира Путина

Виктория Федоренко и Никита Горшков работают на инфостойке на Московском вокзале второй день — с начала мундиаля — и еще не устали.

«Пока всё очень нравится, мы действительно полны энтузиазма и готовы помогать», — говорят они. Иностранцы, оценив помощь по достоинству, уже пригласили переехать жить в Сальвадор, правда, пока таких планов у ребят нет.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщик сборной Ирана перед матчем

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики сборной Марокко

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики из Мексики

Всего в Петербурге трудятся 2,5 тыс. волонтеров города-организатора сменами по 5−6 часов, им помогают волонтеры оргкомитета FIFA, которые ориентированы в первую очередь на клиентские группы, а также на работу внутри чаши стадиона «Санкт-Петербург». Петербургские же волонтеры будут находиться только на подходах к нему. Но ребята не жалеют, что не попадут на матчи.

Дарья Драй ИА REGNUM Печальный фанат сборной Марокко

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер ЧМ по футболу 2018

«У нас разные функции, так что у нас своя атмосфера, другие эмоции от проведения чемпионата», — сказала Виктория Федоренко. Самых «любимых» болельщиков она выбрать не смогла. «Все они очень разные, у всех свои особенности. Но самые яркие и запоминающиеся на сегодня — это, наверное, марокканцы, они самые громкие, всегда с песнями, с криками, с флагами», — добавила она.

Дарья Драй ИА REGNUM Дружба между Ираном и Марокко

Дарья Драй ИА REGNUM Хозяева ЧМ по футболу 2018

По словам волонтеров, все они проходили двухэтапную подготовку и все знают английский, поэтому языковой барьер возникает только тогда, когда сами гости не говорят по-английски. Однако здесь на помощь приходит электронный переводчик и пантомима.

«Самый частый вопрос сегодня — как добраться до стадиона, так как сегодня матч. Помогаем найти путь к отелю, к достопримечательностям, всё показываем на карте. Если увидим, что гостю вдруг стало плохо, то вызовем сотрудников метро и медиков», — рассказывает Федоренко.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщик у Стадиона «Санкт-Петербург Арена»

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики идут на матч

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция на отдыхе

Но иногда помощь может потребоваться и им самим. «Не буду скрывать, иногда к ребятам пристают, и пьяные, и не только болельщики, но и просто петербуржцы — волонтеры всегда знают, что есть полиция рядом. У нас нет ни одного поста, где поблизости не было бы полицейских», — пояснил координатор Дмитрий Антонов.

С правоохранителями, по его словам, тоже проводили дополнительный инструктаж, они знают, кто такие волонтеры, и обязаны реагировать на обращения любого человека в характерной синей форме.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики сборной Россий

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики сборной Ирана перед матчем

Дарья Драй ИА REGNUM Празднование победы сборной Ирана

Ситуации, в которых они могут оказаться, бывают самые неординарные. Например, накануне болельщик с ограниченными возможностями прибыл в Петербург, каким-то образом забыв свою коляску в другом государстве, — волонтеры искали ему замену по всему городу, в итоге всё завершилось успешно, и болельщик сумел уехать с вокзала.

Заметим, волонтером можно было стать по достижении 16 лет, самому старшему в Петербурге — 83 года.