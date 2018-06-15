Пекин, 15 июня, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Власти Китая приняли решение разорвать все договорённости с США в торговой сфере в связи с решением Вашингтона о введении пошлин на импорт китайских товаров, сообщило 15 июня министерство коммерции КНР.

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Как говорится в распространенном заявлении, все договорённости, которые были достигнуты в ходе двусторонних консультаций между представителями КНР и США, утрачивают силу.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт ряда товаров из КНР. Официальный Пекин анонсировал введение «симметричных по объёму и интенсивности» пошлин в ближайшее время.

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