Москва, 15 июня, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Классический спагетти-вестерн Серджо Леоне «Однажды на Диком Западе» вернется в кинотеатры спустя 50 лет после своего первого выхода на экраны. Проект «Иноекино» 7 июля устроит ретроспективу картины в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Цитата из к/ф «Однажды на Диком Западе». Реж. Серджио Леоне. 1968. Италия, США Встреча

После выхода на экраны завершающей «Долларовую трилогию» ленты «Хороший, плохой, злой» Леоне был намерен завязать с вестернами. Он считал, что уже высказал всё, что хотел. Однако в Голливуде режиссёру делали заказы только на вестерны.

Леоне упорно отклонял все заказы, пока студия Paramount не сделала ему предложение, от которого сложно было отказаться. Режиссёру предоставили внушительный бюджет и «доступ» к Генри Фонде, поработать с которым Леоне мечтал на протяжении всей своей карьеры.

Фонда не сразу согласился сыграть главную роль в фильме, однако его давний друг, режиссёр Эли Уоллах, убедил актёра принять участие в съемках. Тогда Фонда решил, что карие глаза и борода хорошо вольются в образ убийцы, но Леоне приказал немедленно снять линзы и побрить щетину. По мнению режиссёра, голубые глаза Фонды и гладкая кожа как нельзя лучше отражали хладнокровную природа киллера.

Цитата из к/ф «Однажды на Диком Западе». Реж. Серджио Леоне. 1968. Италия, США

Над производством новой картины Леоне работал совместно с Бернардо Бертолуччи и Дарио Ардженто. Около года они вместе пересматривали многочисленные вестерны и в итоге написали сценарий, составленный из отсылок к американской классике вестернов. Например, финальная перестрелка Фрэнка и Гармоники напоминает сцену между Роком Хадсоном и Керком Дугласом в «Последнем закате» Роберта Олдрича, который очень любил Бертолуччи.

Идея ввести в действие женщину принадлежала тоже ему. Леоне сначала колебался, но вскоре согласился и решил показать главную героиню в таком ракурсе, чтобы зритель сразу догадался — она не носит нижнее белье. Впоследствии Леоне отказался от этой идеи. А Клаудиа Кардинале, исполнившая роль Джилл Макбейн, рассказывала, что если бы сразу узнала об этой прихоти режиссера, то отказалась бы от съемок.

«Фильм называется подчеркнуто буднично, но эта будничность обманчива, как обманчиво спокойствие бескрайнего пустынного пейзажа. Зрителя ожидает не проходная экзотическая байка из жизни крутых парней в широкополых шляпах и с «пушками», а эпическая история, сродни античному мифу, — отмечает кинообозреватель ИА REGNUM Марина Александрова.

Серджо Леоне сделал свой фильм с такой же любовью и тщанием, как мученик Макбейн — макет города мечты. Здесь мы видим характерные для его творчества долгие крупные планы, позволяющие заглянуть в душу каждого героя, необычные ракурсы и огромное внимание к детали — практически каждому неодушевленному предмету назначена своя роль, ничто не находится в кадре просто так.

Точно так же полноправным действующим лицом в фильме является музыка, причем режиссер принципиально отказывается от использования «тревожной», «романтической» или «радостной» музыки — место первой занимает внезапная тишина, когда смолкают даже цикады, а светлая мелодия вполне может предварять смертельную схватку. Музыка сопровождает не действие, а душевные движения героев. Именно они — главное в фильме, который вовсе не о поединках на пистолетах, хотя выстрелы звучат очень часто, а счет убитых идет на десятки. Столкновение характеров, воль и страстных сердец, пылающих под коркой холодного цинизма — вот что такое спагетти-вестерн от Серджо Леоне. Пряное горячее блюдо — не только для глаз, но и для ума и души».

Цитата из к/ф «Однажды на Диком Западе». Реж. Серджио Леоне. 1968. Италия, США Клаудиа Кардинале

Первыми ленту увидели итальянские зрители — в Риме премьера прошла в конце 1968 года. В США картину выпустили в прокат в мае 1969 года, а позже она вышла и в других странах. Бюджет фильма составил $5 млн. В прокате он собрал не намного больше — $5,3 млн. Виной таких скромных сборов стала сравнительно небольшая популярность ленты среди американских зрителей, которым больше пришлась по душе «Долларовая трилогия».

В течение последующего десятилетия кинематографисты пересмотрели своё отношение к картине. Такие режиссёры, как Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Джордж Лукас и другие называют «Однажды на Диком Западе» лучшим вестерном в истории американского кино.

Фильм покажут в оригинале с русскими субтитрами. Ретроспектива пройдёт в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Победа» (Новосибирск).