Ростов-на-Дону, 15 июня, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Футбольных болельщиков из Бразилии и Швейцарии ростовчане встретят с особым гостеприимством. Готовится акция «Gentlefan», сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 15 июня.

ИА REGNUM Фан-зона FIFA в Ростове-на-Дону

В рамках акции 17 июня фанатов встретят на концертной площадке «Центр донского гостеприимства», расположенной перед аэропортом «Платов», донские казаки. Ожидается, что иностранных гостей поприветствует губернатор Ростовской области Василий Голубев. Для болельщиков готовится музыкально-интерактивная программа, сувениры, традиционные конкурсы и забавы.

«Бразильцам и швейцарцам предложат нарубить шашкой капусты и испытать себя в состязаниях с коромыслом. А ещё болельщиков угостят традиционными донскими блюдами и напитками. В завершении праздника зарубежным гостям на память о ростовской земле подарят казачьи фуражки и папахи», — сказано в сообщении.

Напомним, что впервые подобная акция была проведена в Ростове-на-Дону накануне матча «Ростов» — «Манчестер Юнайтед». Английским фанатам болельщики жёлто-синих подарили тёплые пледы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч между сборными Бразилии и Швейцарии пройдёт на «Ростов-Арене» 17 июня. Начало футбольной баталии — в 21:00.