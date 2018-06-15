Таджикистан отмечает один из главных праздников ислама
Душанбе, 15 июня, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июня, в Таджикистане отмечают завершение священного для мусульман месяца Рамадан — праздник Ид аль-Фитр или Иди Курбон, который считается одним из двух главных праздников ислама.
По этому случаю таджикистанцев поздравил президент страны Эмомали Рахмон, который уже традиционно напомнил о необходимости воздерживаться от чрезмерных трат на праздничный стол и порекомендовал направить эти средства на помощь обездоленным.
В своем поздравлении «лидер нации» рассказал и о главной цели руководства страны, которая, по его словам, заключается в «повышении уровня и качества жизни народа, устойчивом развитии государства и формировании цивилизованной нации, обеспечении благоденствия в каждой семье Республики Таджикистан, укреплении авторитета и имиджа нашего государства на международной арене».
Кроме того, таджикский президент вновь коснулся темы укрепления национальных традиций и ценностей:
«В свободном демократическом обществе, которое мы строим, появилась возможность во всей полноте воскрешать нашу древнюю историю и национальную культуру, из глубин веков брать не пепел, а созидательный огонь, направлять незыблемые предписания священной религии ислам на поддержку сирот, калек, нуждающихся семей, облечь в новые разумные формы религиозные и национальные традиции и ценности.
Правильное отношение к моральным и духовным ценностям, с учётом общегосударственных интересов, является важнейшим условием укрепления национального единства, стабильности и спокойствия в обществе».
С рассвета и до полудня в мечетях страны проходил праздничный намаз (каноническая молитва из стихов Корана), после чего верующие расходились по домам, чтобы продолжить праздник в кругу семьи.
Отметим, что в Таджикистане более 90% жителей страны исповедуют ислам. День окончания месяца Рамадан считается выходным.