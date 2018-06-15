Душанбе, 15 июня, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июня, в Таджикистане отмечают завершение священного для мусульман месяца Рамадан — праздник Ид аль-Фитр или Иди Курбон, который считается одним из двух главных праздников ислама.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусульмане празднуют

По этому случаю таджикистанцев поздравил президент страны Эмомали Рахмон, который уже традиционно напомнил о необходимости воздерживаться от чрезмерных трат на праздничный стол и порекомендовал направить эти средства на помощь обездоленным.

В своем поздравлении «лидер нации» рассказал и о главной цели руководства страны, которая, по его словам, заключается в «повышении уровня и качества жизни народа, устойчивом развитии государства и формировании цивилизованной нации, обеспечении благоденствия в каждой семье Республики Таджикистан, укреплении авторитета и имиджа нашего государства на международной арене».

Кроме того, таджикский президент вновь коснулся темы укрепления национальных традиций и ценностей:

«В свободном демократическом обществе, которое мы строим, появилась возможность во всей полноте воскрешать нашу древнюю историю и национальную культуру, из глубин веков брать не пепел, а созидательный огонь, направлять незыблемые предписания священной религии ислам на поддержку сирот, калек, нуждающихся семей, облечь в новые разумные формы религиозные и национальные традиции и ценности.

Правильное отношение к моральным и духовным ценностям, с учётом общегосударственных интересов, является важнейшим условием укрепления национального единства, стабильности и спокойствия в обществе».

С рассвета и до полудня в мечетях страны проходил праздничный намаз (каноническая молитва из стихов Корана), после чего верующие расходились по домам, чтобы продолжить праздник в кругу семьи.

Отметим, что в Таджикистане более 90% жителей страны исповедуют ислам. День окончания месяца Рамадан считается выходным.