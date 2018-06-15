Москва, 15 июня, 2018, 15:47 — ИА Регнум. В ЦИК «Единой России» прошло заседание президиума Генерального совета партии, на котором был принят ряд решений относительно согласования кандидатур по дополнительным выборам в ряде регионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг партии «Единая Россия»

Решением президиума Генсовета согласованы кандидатуры для выдвижения XXIX Конференцией Кемеровского регионального отделения кандидатами в депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам.

Замсекретаря Генсовета партии Виктор Селиверстов отметил, что кемеровский список качественно отработан, расхождений с результатами предварительного голосования (ПГ) нет.

«Как прошло предварительное голосование, так список и сформирован. 23 территориальных группы, 23 округа. И головная часть списка — один человек — врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев», — сказал он.

В свою очередь секретарь Генсовета партии Андрей Турчак указал на необходимость строго соблюдать итоги предварительного голосования. «Еще раз хочу обратить внимание на незыблемость процедуры предварительного голосования», — заявил он.

Для выдвижения кандидатом на дополнительных выборах депутата Калининградской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №6 была, в частности, согласована кандидатура Андрея Колесника. На дополнительных выборах депутата Псковского областного собрания народных депутатов по одномандатному избирательному округу №12 — кандидатура Ирины Толмачевой.

Кроме того, президиум Генсовета утвердил кандидатуры для выдвижения на дополнительных выборах депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва по трем округам. Так, по Гомзовскому одномандатному избирательному округу №8 утверждена член партии, заведующая детским садом «Ужара» Вера Вертинская, по Северо-Восточному одномандатному избирательному округу №19 — генеральный директор ООО «ЖилКом-сервис», беспартийный Динар Сабирзянов, по Советскому одномандатному избирательному округу №26 — беспартийный директор ГКУ «Марийскавтодор» Анатолий Аверин.

Кроме того, согласованы кандидатуры члена партии, директора агрохолдинга Владимира Руженкова для выдвижения кандидатом на дополнительных выборах депутата Госсобрания Республики Мордовия шестого созыва по Центральному одномандатному избирательному округу №21 и члена партии, председателя физкультурного спортивного клуба «Торпедо» Артема Баранова для выдвижения кандидатом на дополнительных выборах депутата Заксобрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №6.

Кандидатом на дополнительных выборах депутата Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по Муравленковскому одномандатному избирательному округу №9 утверждена Светлана Каменская.

«Светлана Каменская прошла процедуру предварительного голосования, из четырех кандидатов заняла первое место. С 2016 года — член партии», — отметил руководитель Уральского межрегионального координационного совета партии Иван Квитка.