Екатеринбург, 15 июня, 2018, 15:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» начался матч между Египтом и Уругваем. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников ИА REGNUM Екатеринбург-Арена

Капитаном сборной Египта является Ахмед Фатхи. Сборную Уругвая возглавляет Диего Годин.

Напомним, что бомбардир сборной Египта Мохаммед Салах не примет участия в игре. Он не заявлен в стартовом составе.

Стадион «Екатеринбург Арена» был отреконструирован к ЧМ-2018. Он, с учётом временных трибун, вмещает 35 тыс. человек.