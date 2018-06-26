Москва, 27 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 27 июня, в России отмечается День молодёжи. Праздник учредил президент РФ Борис Ельцин в 1993 году.

Леонид Герасимов. Советская молодежь (В выходной день). 1945

Впрочем, история этого дня началась еще раньше — в феврале 1958 года, когда Президиум Верховного Совета СССР учредил День советской молодёжи. Его отмечали в последнее воскресенье июня. Главный смысл праздника был не столько развлекательный, сколько идеологический. В городах проходили собрания, слёты и съезды активистов, устраивались соревнования молодежных бригад на фабриках и заводах, спортивные фестивали и конкурсы.

Вскоре после распада СССР президент РФ Борис Ельцин по предложению Государственного комитета РФ по делам молодёжи и Национального Совета молодёжных и детских объединений России издал распоряжение «О праздновании Дня молодёжи». Датой для праздника выбрали 27 июня.

Несмотря на то, что Ельцин перенес дату праздника, в некоторых городах основные торжества по старинке проводят в последнее воскресенье июня. Это связано с тем, что 27 июня часто выпадает на рабочий день. Слётов в День молодежи уже не устраивают, но соревнования в честь праздника остались, хотя и осовременились. Теперь это косплей-фестивали, конкурсы талантов и спортивных достижений, квесты и научные форумы. Например, в 2017 году в Москве все желающие могли сразиться в боях в шлемах виртуальной реальности или потренироваться в создании компьютерной графики.

В последние годы большую роль в проведении Дня молодежи играет социальная составляющая. Нередко устраивают благотворительные ярмарки и фестивали, а вырученные на них средства направляют в детские дома или больницы.

Так как в этом году праздник выпал на рабочий день, то культурно-развлекательную часть во многих городах перенесли на выходные. В Москве День молодежи пройдет сразу не нескольких площадках. Для жителей и гостей столицы организуют театральный фестиваль, фестиваль молодёжных субкультур, концерт с участием студенческих коллективов Москвы и другие мероприятия.

В Санкт-Петербурге в честь празднования Дня молодёжи пройдет фестиваль экстремальных видов спорта Extereme. Fest, который завершится большим концертом. Молодежь Петербурга в этом году поздравит звезда лейбла Black Star Natan.

День молодежи отмечают во многих странах мира. Существует даже Международный день молодежи, учрежденный ООН — 12 августа. Есть и неофициальный Всемирный день молодежи, который установили в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) и отмечают 10 ноября. Именно ВФДМ стала инициатором международного фестиваля молодежи и студентов, который регулярно проводят в разных городах по всему миру. В прошлом году в качестве площадки для форума выбрали Сочи. Фестиваль собрал более 25 тыс. участников из более 60 стран.

Определение молодежи в России и мире тоже не совпадает. Согласно классификации ООН, молодежь — это юноши и девушки до 24 лет. В России понятие молодого человека шире — это люди от 14 до 30 лет.