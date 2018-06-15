Санкт-Петербург, 15 июня, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Болельщики из Ирана и Марокко, укутавшись в национальные знамёна этих стран и с расписанными в цветах флагов лицами, стекаются к фан-зоне на Конюшенной площади Санкт-Петербурга, передает 15 июня корреспондент ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM Болельщики на Невском проспекте

Сегодня в шесть часов вечера на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове начнется первый петербургский матч чемпионата мира по футболу. В фан-зоне будет организована его прямая трансляция на большом экране.

Болельщики скандируют названия своих стран, на набережной канала Грибоедова не прекращаются громкие звуки вувузел, проезжающие мимо автомобилисты сигналят фанатам в ответ.

Как узнал корреспондент агентства, некоторые иностранцы до начала игры планируют посетить храм Спас-на-Крови.

Карина Саввина ИА REGNUM Марокканцы на Невском проспекте

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром в день матча болельщики обеих команд пришли на праздничную молитву в Санкт-Петербургскую соборную мечеть.