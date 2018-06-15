Улан-Удэ, 15 июня, 2018, 13:24 — ИА Регнум. В Бурятии стремление эвенкийской территориально-соседской общины выстроить туристический объект на земельном участке в государственном природном заказнике «Фролихинский» поставило под угрозу существование краснокнижных растений и лежбища байкальских нерп. Чтобы спасти лежбище, в ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

Лежбище нерпы

Прокурорская проверка установила, что Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) предоставило земельный (лесной) участок по договору аренды на 49 лет эвенкийской территориально-соседской общине — для осуществления рекреационной деятельности. Договор аренды был заключён осенью 2017 года. Однако эта сделка была совершена с нарушением действующего законодательства, сообщили ИА REGNUM в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Государственный природный заказник «Фролихинский» является особо охраняемой природной территорией федерального значения. На его территории действует особый режим охраны. Соответственно, здесь нельзя осуществлять деятельность, причиняющую вред природным комплексам и их компонентам.

Спорный земельный участок расположен на мысе Лаканда на Байкале. Здесь на прибрежных камнях расположилось лежбище байкальской нерпы, вмещающее одновременно до 30 особей. Байкальская нерпа — это эндемик озера Байкал, внесённый в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. На лежбище нерпа находится в течение всего периода открытой воды Байкала. А когда наступает туристический сезон и происходит интенсивное движение судов вблизи мыса, численность нерпы на лежбище резко снижается. Кроме того, на прибрежных участках мыса Лаканда произрастают краснокнижные виды растений — щучка Турчанинова и черепоплодник почтишерстистный.

В прокуратуре подчеркнули, что осуществление рекреационной деятельности на данном лесном участке может привести к повреждению или уничтожению краснокнижных растений и к утрате лежбища байкальской нерпы. Также известно, что этот участок расположен в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, где запрещено строительство зданий и сооружений, функционирование которых не связано с созданием и развитием особо охраняемых природных территорий федерального значения.

В связи с этим Северобайкальский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд, требуя признать договор аренды недействительным. 25 мая 2018 года Северобайкальский городской суд удовлетворил требования прокурора.

В Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуре ИА REGNUM сегодня, 15 июня, объяснили, что деятельность общины могла вызвать беспокойство нерп, и животные могли покинуть территорию. То есть лежбище могло исчезнуть.

«Договор аренды был заключён осенью 2017 года. Члены общины уже завезли на участок строительный материал и складировали его. В настоящее время материал ещё находится на участке. До заказника можно добраться только водным транспортом в навигационный период», — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре подтвердили, что арендаторы намеревались построить на данном участке туристический объект и возить туда туристов:

«Однако надо учитывать то, что эта община по своему статусу является некоммерческой организацией и не может предоставлять коммерческие услуги в сфере туризма».

Добавим, на сегодняшний день пока неизвестно, повлияла ли и насколько деятельность данной общины на лежбище байкальской нерпы.

Напомним, байкальская нерпа — это один из трёх видов пресноводного тюленя, встречающийся только на Байкале. С 2007 года действует запрет на вылов байкальской нерпы. Однако весной 2018 года стало известно, что Минсельхоз РФ подготовил документ, снимающий запрет на добычу этого байкальского эндемика. В том числе, необходимость отлова нерпы объяснялась тем, .что тюлень слишком расплодился за последнее время. По данным Байкальского филиала Госрыбцентра, в 2007 году насчитывалось около 90 тысяч особей, а в настоящее время численность байкальской нерпы — около 130 тысяч голов.

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Информация о возможном разрешении на отлов нерпы вызвала огромный общественный резонанс. В интернете появились петиции с просьбой не допустить убийства нерп. На волне общественного возмущения в апреле 2018 года появилась информация, что Минсельхоз РФ отказывается от идеи разрешения на промысел байкальской нерпы и сохраняет полный запрет на него.

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