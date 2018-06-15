Берлин, 15 июня, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Лидер фракции «Левых» в бундестаге Сара Вагенкнехт в интервью австрийской газете Kurier, опубликованном 15 июня, поделилась своими взглядами на миграционную политику Германии. В отличие от руководства своей партии, она считает, что страна не может обеспечить защитой всех беженцев и должна обратить свой взор на причины миграционных потоков.

Николай Фешин. Беженцы. Эскиз. Сер. 1900-х

«Идея о том, что каждый желающий может приехать в Германию и иметь право на социальные льготы и поиск работы, совершенно далека от жизни. (…) Сильные миграционные движения — проявление того, насколько плохи условия во многих регионах мира. Европа несет ответственность: мы вели и ведем войны, поставляем оружие в нестабильные регионы, заключаем несправедливые торговые соглашения. Это должно измениться», — сказала Вагенкнехт.

Как сообщало ИА REGNUM, Сара Вагенкнехт и ее супруг Оскар Лафонтен объявили о создании левого общественно-политического движения, которое выступает за защиту прав и свобод населения Германии, в том числе за сохранение культурной идентичности.