Москва, 15 июня, 2018, 13:07 — ИА Регнум. В России за последние годы произошли серьезные изменения не только с точки зрения демографии, но и с точки зрения уровня развития экономики и изменения в международной конъюнктуре, заявил 15 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Взгляд Путина

Таким образом представитель Кремля прокомментировал вопрос, почему правительство РФ намерено повысить пенсионный возраст вопреки сказанным президентом России Владимиром Путиным в 2005 году словам о том, что этого не произойдет, пока он возглавляет государство.

«Вы говорите о 2005 годе. Здесь важно, что это было (сказано) 13 лет назад», — заявил Песков, добавив, что ни одна страна в мире не существует в вакууме.

По его словам, глава государства не принимает участие в проработке вопроса, связанного с увеличением пенсионного возраста, этим занимается российское правительство.

Напомним, в Государственной думе ожидают законопроект о повышении пенсионного возраста. Ранее правительство РФ предложило поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин. Повышение будет поэтапным — он будет расти по полгода ежегодно и достигнет заявленных показателей к 2034 году.