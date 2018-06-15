Екатеринбург, 15 июня, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Болельщики уже подтягиваются к стадиону «Екатеринбург Арена», где в 17:00 по местному времени начнётся матч между Египтом и Уругваем. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Галаган Центральный стадион в Екатеринбурге

«Еду в маршрутке. И на остановке «Таганский Ряд» много болельщиков зашло. Видимо, где-то рядом гостиница. Всю дорогу болельщики пели песни», — передал корреспондент ИА REGNUM по телефону.

Напомним, чуть больше чем через два часа начнётся первый после открывающего матч ЧМ-2018. В Екатеринбурге встретятся Уругвай и Египет. Затем в Петербурге сыграют Марокко и Иран, а в городе Сочи — Испания и Португалия.