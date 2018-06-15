Санкт-Петербург, 15 июня, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Ведущий научный сотрудник-консультант Отдела палеолита Института истории материальной культуры РАН, доктор исторических наук, профессор Василий Прокофьевич Любин скончался в Санкт-Петербурге 14 июня 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 15 июня, в пресс-службе ИИМК РАН.

Archeo.ru Василий Любин

Василий Любин умер на 101-м году жизни, он был старейшим археологом мира, всемирно признанным авторитетом в области изучения нижнего и среднего палеолита.

Василий Любин родился 13 января 1918 года. Прямо перед войной окончил Одесский государственный университет. В 1942—1945 годах воевал с нацистской Германией, был награжден двумя орденами Красной Звезды и орденом Отечественной Войны II степени. Затем был переброшен на Дальний Восток, где в чине капитана участвовал в разгроме милитаристской Японии.

Лишь в послевоенные годы Любин занялся археологией. Его учителем был знаменитый директор Эрмитажа, академик Борис Пиотровский. С 1950 года археолог прошел путь от аспиранта до ведущего научного сотрудника Ленинградского отделения Института археологии АН СССР, позже преобразованного в Институт истории материальной культуры РАН.

В сферу научных интересов Василия Любина входили ранний и средний палеолит Кавказа, сопредельных территорий Ближнего Востока и Восточной Европы, первоначальное заселение Евразии, технико-морфологический анализ каменных индустрий, проблемы палеоэкологии и геохронологии.

Он работал в экспедициях во всех регионах Северного Кавказа, им были открыты древнейшие памятники Армении. Участвовал в полевых работах в Туркмении, исследовал памятники палеолита Западной Африки. На его счету более 300 научных публикаций и книг. Многочисленные ученики Василия Любина продолжают его дело в России, республиках бывшего СССР и зарубежных странах.

Информация о времени и месте прощания с Василием Любиным будет обнародована позднее, добавили в пресс-службе ИИМК РАН.