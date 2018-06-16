Москва, 16 июня, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Условия, создавшиеся после демарша Дональда Трампа по отношению к странам «Большой семерки», дают возможность России взять эффективную паузу, поставив страны Запада в позу просителя. Чем подкреплена такая возможность и почему Трамп загорелся желанием вернуть Россию в формат G8 именно сейчас, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

Внутренняя ссора США со странами — экономическими лидерами это ясный сигнал для всех остальных не бросаться очертя голову занимать место на той или иной стороне конфликта, а дождаться предварительных результатов. Тем более ценна позиция, высказанная Владимиром Путиным, перебросившим условный мяч на сторону стран G7, мол, если хотите продолжения диалога — приезжайте в Москву.

Ведь одной из заявленных причин резкой реакции Трампа на резолюцию последнего саммита G7 стало отсутствие представителей России. Но печальный опыт безудержного стремления к дружбе с Западом в ХХ веке стал для российской политики предупреждением не доверяться безоглядно всякого рода заманчивым предложениям. Почему сейчас эта тема вновь актуальна?

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