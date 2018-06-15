Москва, 15 июня, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Во время проведения чемпионата мира по футболу большинство иностранных перевозчиков установили на автобусы бортовые устройства системы «Платон». Они будут пользоваться этой системой для въезда в 11 городов-участников ЧМ-2018, сообщили в Минтрансе РФ.

RonnyK Едет на чемпионат мира

Так, для выполнения требований безопасности системой «Платон» оборудованы более 1100 автобусов зарубежных перевозчиков из 15 стран. На Украину и Белоруссию приходится 60% автобусов с бортовыми устройствами «Платона». Зарегистрировались автобусы из Эстонии и Абхазии (по 10%), из Литвы и Молдавии (по 5%). Также «Платон» появится на транспорте из Германии, Нидерландов, Польши, Испании и Финляндии.

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По словам заммнистра транспорта РФ Николая Асаула, совместная работа Транспортной дирекции и компании-оператора системы «Платон» («РТ-Инвест транспортные системы») в дни проведения ЧМ-2018 поможет организовать беспрепятственный проезд всем владельцам автобусов, еще не получившим разрешения.

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Как сообщало ИА REGNUM, старт чемпионату мира по футболу в России был дан 14 июня на обновлённом стадионе «Лужники» в Москве. После торжественной церемонии и праздничного шоу состоялся первый матч мирового первенства. На поле встретились сборные России и Саудовской Аравии. Хозяева мундиаля разгромили соперников со счётом 5:0.

Развитие сюжета: Чемпионат мира по футболу в России, 15 июня: трансляция REGNUM