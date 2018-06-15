Екатеринбург, 15 июня, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Президент ФИФА Джанни Инфантино 15 июня посетит Екатеринбург. Он примет участие в первом после открытия матче чемпионата мира по футболу, пишут местные СМИ.

Kremlin.ru Джанни Инфантино и Владимир Путин

На футбольном поле отрестарвированного Центрального стадиона, который сейчас именуется «Екатеринбург Ареной», встретятся сборные Уругвая и Египта. Команды уже прибыли на Урал. Раньше всех в малоснежное уральское лето окунулись игроки Египта, а 14 июня прилетели уругвайцы.

Матч начнётся в 17:00 по местному времени (15:00 мск). Погода пока благоприятствует. К стадиону уже подтягиваются болельщики сборных команд.