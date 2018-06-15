Екатеринбург перед матчем — фан-зона собрала десятки тысяч людей
Екатеринбург, 15 июня, 2018, 11:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге фан-зона, что на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского, приняла более 20 тыс. человек. Это только за 14 июня. Болельщики из России, Казахстана, Уругвая, Египта и других стран слились в едином потоке.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщик в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики в фан-зоне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщик
Алексей Колчин ИА REGNUM
В парке Маяковского
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возле входа
14 июня они болели за участников мтча между Россией и Саудовской Аравией. Победа российской сборной многих весьма воодушевила. А сегодня на «Екатеринбург Арене» пройдёт матч между Египтом и Уругваем — первый после открывающего матч ЧМ-2018.
Алексей Колчин ИА REGNUM
На открытии ЧМ
Алексей Колчин ИА REGNUM
Прямая трансляция матча открытия
Алексей Колчин ИА REGNUM
Российские болельщики
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тысячи людей
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщик в Екатеринбурге