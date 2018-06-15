Екатеринбург, 15 июня, 2018, 11:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге фан-зона, что на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского, приняла более 20 тыс. человек. Это только за 14 июня. Болельщики из России, Казахстана, Уругвая, Египта и других стран слились в едином потоке.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики в фан-зоне

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик

Алексей Колчин ИА REGNUM В парке Маяковского

Алексей Колчин ИА REGNUM Возле входа

14 июня они болели за участников мтча между Россией и Саудовской Аравией. Победа российской сборной многих весьма воодушевила. А сегодня на «Екатеринбург Арене» пройдёт матч между Египтом и Уругваем — первый после открывающего матч ЧМ-2018.

Алексей Колчин ИА REGNUM На открытии ЧМ

Алексей Колчин ИА REGNUM Прямая трансляция матча открытия

Алексей Колчин ИА REGNUM Российские болельщики

Алексей Колчин ИА REGNUM Тысячи людей