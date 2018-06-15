Москва, 15 июня, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Рост столичного рынка ипотеки в годовом выражении составил 81%, об этом следует из отчета Росреестра, опубликованном 15 июня на сайте ведомства.

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Так, за первые пять месяцев текущего года в Москве зарегистрировано 30 444 ипотечные сделки, тогда как с января по май 2017 года этот показатель был равен 16 762.

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В мае в столице было зарегистрировано 7 064 сделки, что на 2% меньше, чем в апреле (7 202). Специалисты связывают это с майскими праздниками, а также с не изменившейся в конце апреля ключевой ставки ЦБ РФ, которая на сегодня составляет 7,25% годовых.

Напомним, Сбербанк с 9 июня снизил ставки по ипотеке до 9,4% для всех клиентов кредитной организации, для зарплатных клиентов — до 9,1%.

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