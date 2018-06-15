Москва, 15 июня, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Фестиваль болельщиков в Москве в первый день после открытия чемпионата мира по футболу посетили сотни футбольных фанатов. Участниками мероприятия, по данным пресс-службы Международной федерации футбола (FIFA), стали почти 67 тыс. человек.

Pixabay.com Толпа болельщиков

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Фестиваль проходит на Воробьевых горах напротив здания МГУ. Сегодня, 15 июня, мероприятие откроется в полдень. Любители футбола смогут посмотреть сразу три матча чемпионата (Египет — Уругвай, Марокко — Иран, Португалия — Испания), а также послушать выступления четырёх приглашённых артистов.

Добавим, что фестивали болельщиков организованы и в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Волгограде. Они проводятся в самых знаковых и традиционных для массовых мероприятий местах городов-участников мундиаля.

Как сообщало ИА REGNUM, старт долгожданному чемпионату мира по футболу в России был дан 14 июня на обновлённом стадионе «Лужники» в Москве. После торжественной церемонии и праздничного шоу состоялся первый матч мирового первенства. На поле встретились сборные России и Саудовской Аравии. Хозяева мундиаля разгромили соперников со счётом 5:0.