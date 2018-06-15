Санкт-Петербург, 15 июня, 2018, 11:04 — ИА Регнум. В первый день чемпионата мира по футболу в России петербургский фестиваль болельщиков, организованный в фан-зоне на Конюшенной площади, посетило около 67 тысяч человек. Это почти равняется полной вместимости стадиона «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове (68 тыс. человек).

Российский болельщик в майке «СССР»

Общая посещаемость фан-зоны за 14 июня составила 66 800 человек, сообщили изданию «Фонтанка» в пресс-службе фестиваля болельщиков.

Вечером в четверг в фан-зоне, вмещающей одновременно до 15 тыс. человек, на большом экране транслировался матч открытия Россия — Саудовская Аравия. Он вызвал огромный интерес у поклонников футбола.

Дарья Драй ИА REGNUM Российские фанаты

Дарья Драй ИА REGNUM Российский болельщик

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с большим наплывом людей на время матча доступ новых посетителей пришлось прекратить. Гостям чемпионата рекомендовали выбрать другие места для просмотра матча. Сразу после окончания матча, ещё перед началом концерта группы «Ночные снайперы», входы в фан-зону вновь открылись.

Дарья Драй ИА REGNUM Болеем за Россию!

Дарья Драй ИА REGNUM Диана Арбенина

Вечером в пятницу в фан-зоне будут транслировать матч Марокко — Иран, который состоится в Петербурге. Начало матча в 18:00 мск.

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Дарья Драй ИА REGNUM В фан-зоне Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Российские болельщики

Напомним, на Конюшенной площади установили большой видеоэкран (16 на 9 метров). К нему прилагается современная звуковая система, создающая эффект присутствия на стадионе. Кроме просмотра матчей, гостей фан-зоны ждет обширная развлекательная программа, концерты известных групп и исполнителей.

Дарья Драй ИА REGNUM Дружба народов