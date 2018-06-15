Куньмин, Китай, 15 июня, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Исследователи из провинции Юньнань на юго-западе Китая разработали более эффективный чип для конвертирования невидимого волнового диапазона в видимый, чем традиционные устройства, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

Ночное видение

Принцип работы такого рода устройств заключается в сборе инфракрасного света, невидимого для невооруженного глаза и превращение его в видимый. Устройство, разработанное китайскими учеными, позволяет до пяти процентов более качественно проводить процесс конвертации, отметил главный исследователь и профессор физики Юньнаньского университета. Ожидается, что новый чип найдет свое применение в медицине и ряде других сфер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ученые из Китая разработали гибкий и очень ёмкий литий-серный аккумулятор, который по ряду характеристик превосходит традиционные литий-полимерные или литий-ионные.