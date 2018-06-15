Москва, 15 июня, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Забивший пятый гол в матче с Саудовской Аравией футболист национальной сборной России по футболу Александр Головин с детства был одаренным и целеустремленным, заявил первый тренер полузащитника Александр Плясунов.

Carla Arenas Футбол

«Как не гордиться — таких ребят не так уж и много, это действительно талантливый парень, талантливый от природы, одаренный», — цитирует ТАСС Плясунова.

По его словам, Головин с детства был очень трудолюбивым и целеустремленным, обладал координацией и скоростными качествами.

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Напомним, в стартовом матче чемпионата мира по футболу — 2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Александр Головин сделал две голевые передачи и забил со штрафного. Американские эксперты оценили игру российского полузащитника на восемь баллов из десяти.

Как сообщало ИА REGNUM, испанская «Барселона» может поспорить с итальянским «Ювентусом» за право приобретения российского хавбека.

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