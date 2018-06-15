Анкара, 15 июня, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции заявили об убийстве 26 повстанцев из Рабочей партии Курдистана на территории Ирака, сообщает 15 июня Reuters.

Сальвадор Дали. Лицо войны. 1940

Турецкие военные регулярно наносят авиаудары по позициям курдов в соседнем государстве, где у них имеются многочисленные укрытия.

Напомним, Рабочая партия Курдистана на протяжении десятилетий ведет борьбу с правительством Турции за право обладания собственной автономией. В этом конфликте погибли не менее 40 тыс. человек.