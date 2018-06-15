Ростов-на-Дону, 15 июня, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону и Калугу решено связать воздушным путём. Базовый перевозчик аэропорта Платов — авиакомпания «Азимут» — открывает рейсы с 16 июля.

Donland.ru Ростовский аэропорт

Известно, что полёты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Время в пути составит около 1 часа 40 минут. Как информирует «Ростов-Транспорт», минимальная стоимость билета на авиарейс составляет 888 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый аэропорт «Платов» был открыт в декабре 2017 года. Пропускная способность — 2 тыс. пассажиров в час или 5 млн пассажиров в год. Аэродромная инфраструктура воздушной гавани включает одну взлетно-посадочную полосу длиной 3,6 тыс. м и перрон на 45 стоянок авиалайнеров. Расчётный тип воздушного судна — B-777−300ER, пропускная способность — более 20 взлётно-посадочных операций в час.

В дни проведения ЧМ-2018 международный аэропорт «Платов» впервые примет широкофюзеляжные воздушные суда Airbus A-330 и Boeing 777. Заявки на прием, выпуск и обслуживание этих самолётов поступили от нескольких авиакомпаний, перевозящих в Ростов-на-Дону мексиканских и бразильских болельщиков.