Тбилиси, 15 июня, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Европарламент 14 июня принял резолюцию «10 лет после вторжения России на оккупированные территории Грузии». Согласно опубликованному на официальном сайте Европарламента документу, он состоит из 20 пунктов, в которых сформулированы оценка действий России и требования к ней.

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм (фрагмент). 1819-1823

Подчеркивая твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, авторы документа констатитуют, что «спустя 10 лет после военной агрессии Российская Федерация продолжает незаконную оккупацию грузинских территорий Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии, подрывая нормы и принципы международного права».

В резолюции говорится о постоянном усилении Россией «незаконного военного присутствия на оккупированных территориях Грузии», «отказе от выполнения соглашения о прекращении огня», «продолжении изолирования Абхазии и Южной Осетии от остальной Грузии путем возведения искусственных барьеров», а также других «нарушениях» со стороны России, на которые в своих международных заявлениях постоянно указывает Грузия.

Подчеркивая важность мирного урегулирования конфликтов, авторы документа призывают Россию отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, прекратить их «оккупацию и интеграцию с Российской Федерацией», возведение пограничных барьеров, проявить уважение к суверенитету и территориальной целостности Грузии и допустить Миссию наблюдателей ЕС на «оккупированные территории».

На резолюцию откликнулась вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили, которая расценила ее как документ исторического значения.

«Это историческое решение. Европарламент впервые принял документ, который касается территориальной целостности Грузии, проблемы оккупации, проблем беженцев, вопросов гибели Татунашвили и Отхозория и той резолюции, которую утвердил парламент Грузии. Европарламент никогда до сих пор не принимал единого документа по вопросу территориальной целостности Грузии», — подчеркнула Чугошвили.

По ее мнению, принятое Европарламентом единогласное решение подтверждает, что европейские политики «единогласно поддерживают территориальную целостность Грузии».