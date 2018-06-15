Санкт-Петербург, 15 июня, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Эрмитажный кот Ахилл, который стал оракулом чемпионата мира по футболу в России, предсказал победу сборной Ирана в матче с командой Марокко. Этот матч состоится в Петербурге вечером 15 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Сомнения кота Ахилла перед выбором

Как передает корреспондент ИА REGNUM, как и в первый раз, когда Ахилл гадал на результат матча Россия — Саудовская Аравия, кот сначала покапризничал, но потом поел из миски, рядом с которой был установлен флаг Ирана.

Дарья Драй ИА REGNUM Выбор эрмитажного кота — Иран

Церемония выбора Ахиллом фаворита сегодняшнего матча проходила в родных для него стенах — в Зале искусства Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа.

Напомним, результат первого матча Ахилл предсказал абсолютно точно: в первой игре ЧМ-2018 уверенно победила сборная России.

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Напомним, Ахилл уже исполнял роль животного-оракула на Кубке Конфедераций летом 2017 года, сумев предсказать результаты трех из четырех проходивших в Петербурге матчей.

Ахиллу два года, он страдает врождённой глухотой и живет в Эрмитаже, где охраняет музей от мышей.