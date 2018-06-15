Лос-Анджелес, США, 15 июня, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Кинокомпания Warner Bros. и студия DC опубликовали первые официальные постеры предстоящего супергеройского боевика «Аквамен» с Джейсоном Момоа и Николь Кидман, изображения были выложены 14 июня на портале Screen Rant.

Georges Biard Николь Кидман

С Момоа в образе Аквамена зрители уже знакомы по фильму «Лига справедливости», а вот Николь Кидман впервые явится в роли королевы Атланны. Издание пишет — на данный момент не ясно, какую роль персонаж Кидман будет играть в будущей ленте DC. Однако в «Лиге справедливости» зрителям дали понять, что она имеет напряжённые отношения со своим сыном. На одном из постеров также присутствует Эмбер Хёрд в образе Меры.

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Напомним, в «Аквамене» также снялись такие известные актёры, как Уиллем Дефо, Патрик Уилсон, Дольф Лундгрен и Дэниэл Рэдклифф. В России премьера картины пройдёт 20 декабря 2018 года.