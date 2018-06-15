Москва, 15 июня, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Российское НПО «Энергомаш» произведет отгрузку ракетных двигателей РД-180 и РД-181 по заказу компаний из США в 2018 году по графику, сообщил 15 июня журналистам главный конструктор предприятия Петр Левочкин.

Vitaly V. Kuzmin Ракетный двигатель РД-180

По его словам, поставка первой партии запланирована на второй квартал этого года, а отгрузка второй пройдет в конце года.

Напомним, Россия продолжает производство ракетных двигателей для ракет-носителей Atlas III, Atlas V и Antares, несмотря на санкции и введенный в 2015 году конгрессом США запрет на использование российских технологий. Позднее данный запрет был снят. Срок действия текущих контрактов рассчитан до конца 2019 года.