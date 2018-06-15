Москва, 15 июня, 2018, 09:44 — ИА Регнум. По итогу первого дня чемпионата мира по футболу — 2018 можно констатировать, что общественный транспорт Москвы справился с нагрузкой, сообщила 15 июня пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Час пик в московском троллейбусе

«Транспортный комплекс Правительства Москвы справился с перевозкой болельщиков матча в «Лужниках» и посетителей фанфеста», — сообщил глава транспортного департамента Максим Ликсутов, добавив, что в первый день мундиаля в столице работали 42 тысяч сотрудников транспортного комплекса.

В сообщении отмечается, что после окончания матча Россия — Саудовская Аравия большая часть болельщиков уехала со стадиона «Лужники» на метро и МЦК (92 тысячи человек), на бесплатных шаттлах (18 тыс.) и на такси (около двух тыс.).