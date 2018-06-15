Москва, 15 июня, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Китай направил в Москву несколько вагонов с речными замороженными раками, сопроводив груз большим баннером «Китайские речные раки спешат на помощь чемпионату мира», передает 15 июня РЕН-ТВ.

Петр Петрович Кончаловский. Раки. 1916

Партия состоит из 10 тыс. раков общим весом 2,5 тонны. Поезд выехал из провинции Хубэй еще 31 мая и вскоре должен прибыть в Москву. Предполагается, что грузом из Поднебесной воспользуются столичные рестораны и кафе, которые приготовят блюда из раков для футбольных болельщиков.

В самом Китае в связи с отправкой груза произошел казус: сборная этой страны не смогла пробиться на ЧМ-2018, поэтому в соцсетях очень быстро стали распространяться шутки о том, что в Россию едут все, кроме футбольной команды.

Напомним, в дни проведения Чемпионата Россию посетит более 100 тыс. китайских туристов и болельщиков.