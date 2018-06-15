Малошильнинское сельское поселение, Татарстан, 15 июня, 2018, 08:13 — ИА Регнум. В Тукаевском районе Татарии пять из десяти депутатов совета Малошильнинского сельского поселения, которые позиционировали себя как оппозиция действующей администрации, сложили свои полномочия досрочно, написав соответствующие заявления. Эта же группа депутатов в апреле 2018 года неудачно пыталась инициировать отставку главы поселения Геннадия Харитонова, ранее наградив его антипремией «Золотая галоша» за худшее состояние дорог. Теперь для совета депутатов Малой Шильны встал вопрос легитимности законотворческого органа, так как для кворума необходимо не менее семи голосов, а депутатов после принятия отставки пятерых осталось всего пять, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Laborpains.org Отставка

Первым заявление о добровольной досрочной отставке написал депутат Роман Ваганов, известный своей защитой от застройки лебяжьих природных озёр, которые в итоге удалось отстоять. Помимо этого, депутат Ваганов был председателем депутатской группы, инициировавшей отставку главы сельского поселения Харитонова и требовавшей проверки деклараций главы, который к тому же одновременно является и районным депутатом.

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Напомним, в начале апреля 2018 года группа депутатов, не дождавшись добровольной отставки Геннадия Харитонова, к которому претензии есть с 2015 года, в том числе и связанные с расходованием бюджетных средств, написали письмо на имя главы Татарии Рустама Минниханова. В нём они перечислили часть имеющихся к работе главы претензий.

«Решением Тукаевского районного суда от 30 ноября 2016 года по делу №2а-1816/2016 бездействие руководителя исполнительного комитета Малошильнинского сельского поселения Харитонова Г. Н. в части недостаточности организации освещения улиц дер. Белоус признано незаконным. Решение не исполнено. Решением Тукаевского районного суда от 30 ноября 2016 года по делу №2а-1813/2016 бездействие руководителя исполнительного комитета Малошильнинского сельского поселения Харитонова Г. Н. в части установки дорожных знаков и ремонта дорог по улицам дер. Белоус признано незаконным. Решение не исполнено», — отмечается в письме на имя Минниханова.

Помимо этого, инициаторы отставки уточнили, что основанием отставки является «неисполнение в течение свыше трёх месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения».

В отставку Харитонова не отправили, но зато в добровольную досрочную отставку ушла вся инициативная группа: Максим Федоров, Роман Ваганов, Сергей Морозов, Ильшат Вилданов и Анатолий Крапивин.

В комментариях набережночелнинским СМИ депутаты свой демарш объяснили тем, что показали новому главе района все проблемы поселения и теперь могут спокойно уйти, чтобы у главы поселения не было соблазна сказать, что ему мешают работать депутаты.

«Пришёл новый ответственный глава района. Проблемы мы ему показали, Камаев поставил задачи, дал слово все сделать, и движение пошло. Ему мы верим, думаю, слово своё он сдержит. И сейчас мы спокойно можем сложить мандаты, чтобы Харитонов не мог Камаеву говорить, что ему кто-то мешает. Сейчас же удобно сказать: «Мне мешают депутаты!» Так что, наверное, мы все уйдём, не будем мешать. Два года у него останется, посмотрим, как он все сделает», — цитирует уже бывшего депутата Максима Федорова издание Chelny-biz.ru.

Напомним, Фаил Камаев, ранее возглавлявший Актанышский муниципальный район, был назначен главой Тукаевского района в декабре 2017 года. Камаев был назначен на пост решением республиканской власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года скандал с досрочной отставкой депутатов разгорелся и в соседствующих с Тукаевским районом Набережных Челнах. Здесь по решению коллег досрочно сдали мандаты оппозиционер Сергей Яковлев и Денис Никитенко. Официально причиной послужили нарушения в декларациях народных избранников, а неофициально, как в комментариях казанским СМИ говорит сам Яковлев относительно отзыва своего мандата, «это преследование». Депутат известен тем, что неоднократно поднимал вопрос наименования высшей должности в республике и требовал у надзорных ведомств обязать региональных депутатов внести поправки в конституцию РТ, «устранив дальнейшее применение названия главы региона «президент».

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